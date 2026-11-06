Teuerung wegen Umsatzsteuer 
Parkgebühren in Boppard steigen um bis zu 50 Prozent
Die Parkgebühren der Stadt Boppard steigen, je nach Standort, im kommenden Jahr um 20 bis 50 Prozent.
Die Parkgebühren der Stadt Boppard steigen, je nach Standort, im kommenden Jahr um 20 bis 50 Prozent.
Martin Boldt

Aufgrund einer bundesweiten Neuregelung steigen ab 2027 auch in Boppard die Parkgebühren – an manchen Stellen um bis zu 50 Prozent. Neu eingeführt wird aber auch eine sogenannte Brötchentaste, die Parken in den ersten Minuten kostenfrei erlaubt.

Lesezeit 3 Minuten
Spätestens ab dem 1. Januar 2027 müssen alle Kommunen in Deutschland für Angebote, die auch durch privatwirtschaftliche Unternehmen erbracht werden können, Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen, um eine Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden. Das betrifft unter anderem auch die Bewirtschaftung von selbstständigen Parkflächen in Form von Parkhäusern oder beschrankten Plätzen.
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