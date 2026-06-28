Die Sommerpause im Panoramabad hat früher als gewohnt begonnen. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für die Zukunft: Die VG plant eine umfassende Sanierung des Bads. Doch bevor es losgeht, muss die Finanzierung endgültig stehen.
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Das Panoramabad in Emmelshausen ist seit Donnerstag, 25. Juni, geschlossen. Während der heißen Tage werden die Mitarbeiter im Freibad in Werlau benötigt, teilt die Verbandsgemeinde (VG) Hunsrück-Mittelrhein unserer Zeitung mit. In den sechswöchigen Sommerferien (29.