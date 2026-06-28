Rund 3,2 Millionen Euro Kosten Panoramabad Emmelshausen: So steht es um die Sanierung Annalena Bischoff 28.06.2026, 10:00 Uhr

i Das Panoramabad in Emmelshausen soll für rund 3,2 Millionen Euro saniert werden. Philipp Lauer

Die Sommerpause im Panoramabad hat früher als gewohnt begonnen. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für die Zukunft: Die VG plant eine umfassende Sanierung des Bads. Doch bevor es losgeht, muss die Finanzierung endgültig stehen.

Das Panoramabad in Emmelshausen ist seit Donnerstag, 25. Juni, geschlossen. Während der heißen Tage werden die Mitarbeiter im Freibad in Werlau benötigt, teilt die Verbandsgemeinde (VG) Hunsrück-Mittelrhein unserer Zeitung mit. In den sechswöchigen Sommerferien (29.







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