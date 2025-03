Osterhasen kündigen in Laufersweiler den Frühling an

Osterhasen aus Naturmaterialien und 2000 bunte Eier: In Laufersweiler wird daraus seit zehn Jahren im Frühling ein Hingucker am Alten Rathaus. Das farbenfrohe Spektakel entsteht in Handarbeit.

Die Osterhasen haben am Alten Rathaus in Laufersweiler wieder Einzug gehalten und kündigen den Frühling an. Seit zehn Jahren entsteht in Laufersweiler eine bunte Osterszene. Dafür basteln und werkeln Ingrid und Felix Barden viele Stunden, um bunten Osterschmuck und Osterhasen aus Naturmaterialien herzustellen.

i Auf der kleinen Wiese haben in diesem Jahr noch mehr Osterhasen Einzug gehalten, die auch die Blicke der Wanderer der Kappleifelsentour auf sich ziehen. Gisela Wagner

Alles wird in Handarbeit geleistet. Auch 2000 echte Ostereier wurden bunt eingefärbt, um damit zu dekorieren. In diesem Jahr hat sich das Bild wieder verändert.

Nicht nur die Jüngsten im Dorf haben ihre Freude an der bunten Gesellschaft. Die Wanderer der Kappleifelsentour, die direkt am Alten Rathaus vorbeiführt, erfreuen sich ebenfalls an dem farbenfrohen Spektakel.

i Es sind Osterhasen in den unterschiedlichsten Variationen zu sehen. Gisela Wagner

Das Alte Rathaus stammt vermutlich aus dem Ende des 17. Jahrhunderts. Der von Stützen getragene Vorbau diente früher dem „fahrenden Volk“ als Unterstellmöglichkeit. Im Gebäude waren auch ein Gefängnis, ein Spritzenhaus und ein Backofen untergebracht.