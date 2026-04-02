Rhein-Hunsrück – die Kolumne Ostereier selbst färben oder kaufen? Lara Kempf 02.04.2026, 07:30 Uhr

i Eier selbst zu färben ist bei vielen Menschen eine beliebte Ostertradition. Karl-Josef Hildenbrand/dpa. picture alliance/dpa

Bunte Eier sind zu Ostern so unverzichtbar wie der Osterhase selbst. Dabei stellt sich die Frage: Können die industriell gefärbten Eier aus dem Supermarkt wirklich mit der liebevoll selbst gestalteten Variante mithalten?

Osterhasen und bunte Eier deuten es schon seit ein paar Wochen an: Das Osterfest steht kurz bevor. Ähnlich wie bei anderen Festen und Feiertagen gibt es auch an Ostern so einige Traditionen, die es zu bewahren gilt.Neben selbst gebackenem Osterbrot und dem sogenannten „Eiertitschen“ – einem Spiel, bei dem zwei Personen ihre Ostereier gegeneinander schlagen und das Ei, das unbeschädigt bleibt, gewinnt – gehört auch das Eierfärben für mich ...







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