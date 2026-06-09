Konzertreihe in Emmelshausen
Organisator setzt von Anfang an auf bekannte Musiker
In diesem Jahr steht die dritte Runde der Emmelshausener Klappstuhl-Konzerte an.
In diesem Jahr steht die dritte Runde der Emmelshausener Klappstuhl-Konzerte an.
Philipp Hofmann

Eine Mischung aus Chanson, Pop-Rock, Folk und Jazz erwartet die Besucher der Klappstuhl-Konzerte auch in diesem Jahr: In Emmelshausen setzt Organisator Philipp Hofmann auf eine Mischung aus bekannten Stars und neuen Gesichtern. 

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Die Klappstuhl-Konzerte gehen 2026 bereits in die dritte Saison. Auch in diesem Jahr erwarten die Besucher in Emmelshausen hochkarätige Musiker. Wir wagen einen Rückblick.

Mainzerin schaffte es bereits bis ins Halbfinale von „The Voice of Germany“

Wie auch 2026 war der Pop-Rocker Max Buskohl bereits letztes Jahr am Start.

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