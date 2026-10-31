Wegen einer 20.000-Volt-Hochspannungsleitung wurde der Brand von 120 Strohrundballen in Oppertshausen für die Einsatzkräfte am Dienstagabend zu einer großen Herausforderung. Doch warum standen die Ballen überhaupt in Flammen?
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Der Brand von 120 Strohrundballen auf einer Wiese in Oppertshausen hatte die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen in der Nacht zum Mittwoch, 28. Oktober, stark gefordert. Nun hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.Rückblick: Ein Passant meldete der Feuerwehr den Brand auf der Fläche direkt neben dem Sportplatz am Dienstagabend gegen 21 Uhr.