Strohballen stehen in Flammen
Oppertshausen: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus
Auf einer Wiese in Oppertshausen hatten in der Nacht zum Mittwoch, 28. Oktober, 120 Strohrundballen gebrannt.
Auf einer Wiese in Oppertshausen hatten in der Nacht zum Mittwoch, 28. Oktober, 120 Strohrundballen gebrannt.
Andreas Roth

Wegen einer 20.000-Volt-Hochspannungsleitung wurde der Brand von 120 Strohrundballen in Oppertshausen für die Einsatzkräfte am Dienstagabend zu einer großen Herausforderung. Doch warum standen die Ballen überhaupt in Flammen?

Lesezeit 1 Minute
Der Brand von 120 Strohrundballen auf einer Wiese in Oppertshausen hatte die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen in der Nacht zum Mittwoch, 28. Oktober, stark gefordert. Nun hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.Rückblick: Ein Passant meldete der Feuerwehr den Brand auf der Fläche direkt neben dem Sportplatz am Dienstagabend gegen 21 Uhr.
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