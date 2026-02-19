„Goldrausch“ in der Kreisstadt Olympiasieger bei Horst Kesselmann in Simmern zu Besuch Andreas Nitsch 19.02.2026, 10:00 Uhr

i ZDF-Experte Johannes Ludwig (links) nutzte einen freien Tag, um nach einem seiner Auftritte im Olympiastudio in Mainz Horst Kesselmann in Simmern zu besuchen. Kesselmann

Überglücklich nahm die frisch gebackene Olympiasiegerin Julia Taubitz am Telefon die Glückwünsche von Horst Kesselmann aus Simmern entgegen. Eine weitere Rennrodelikone schaute dieser Tage persönlich in der Kreisstadt vorbei: Johannes Ludwig.

Wer kann von sich schon behaupten, in seinem Haus zwei Olympiasieger begrüßt zu haben? Noch sind die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina in vollem Gange, und einer, der euphorisch mit den deutschen Sportlern mitfiebert, ist Horst Kesselmann aus Simmern.







Artikel teilen

Artikel teilen