BMW, Ford und mehr in Boppard Oldtimertreffen begeistert mit automobilen Schätzen Marc Schenten 19.07.2026, 18:30 Uhr

i Mit einem freundlichen Winken starteten die Fahrer eines historischen Mercedes-Cabriolets zur Ausfahrt. Marc Schenten

Ein ganz besonderer Gast konnte nun auf dem Bopparder Marktplatz beim Oldtimertreffen angetroffen werden: Der Adler Trumpf AV Rennsport 2 Liter von 1933. Ein Sportwagen mit jeder Menge Geschichte. Daneben gab es Dutzende andere automobile Schätzchen.

Chrom und Lack glänzen in der Sonne und Motoren erzählen Geschichten aus vergangenen Jahrzehnten. Das 17. Bopparder Oldtimertreffen hat am Samstag, 18. Juli, erneut gezeigt, warum die Veranstaltung längst zu den festen Höhepunkten im Veranstaltungskalender der Stadt gehört.







Artikel teilen

Artikel teilen