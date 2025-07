Bereits am Vormittag – das Thermometer stand schon verdächtig nahe an der 30-Grad-Marke, und der Asphalt auf dem Marktplatz flimmerte sogar ein bisschen – war der Platz in Boppard schon gut gefüllt. Nicht nur mit Autos. Mit Legenden, wie viele der Aussteller und Besucher sie nennen. Chromglänzende Dinosaurier aus einer Zeit als Benzin weniger kostete als ein Glas Apfelschorle und eine Hupe noch nach echter Macht klang. Sie alle waren am vergangenen Wochenende zum 16. Oldtimer-Treffen in die Stadt am Rhein gekommen.

Ein Ford T von 1928 stand da wie ein mechanisches Fossil, mit erhobenem Kühlergrill und dem Blick eines Veteranen. Daneben ein Rudel Ford A-Modelle aus den 1920ern – in jeder erdenklichen Karosserieform, als hätte Henry Ford persönlich zum Maskenball geladen. Und dazwischen dieser wunderschöne Citroën, pechschwarz, mit mehr Stil im linken Kotflügel als ein Dutzend Neuwagen auf dem Parkplatz eines Golfclubs.

Boppard, dieses verschlafene Städtchen am Rhein, wurde für ein paar Stunden zur Wallfahrtsstätte für Nostalgiker, Blechsüchtige und Menschen mit Hang zur Patina. Aus allen Richtungen strömten sie herbei – mit Sonnenbrillen, Strohhüten und staunenden Blicken. Auch Zaungäste gab es reichlich: Familien, alte Haudegen mit ölverschmierten Händen, Kinder und Touristen von nah und fern – sie alle drängelten sich zwischen Kühlerfiguren, offenen Hauben und Geschichten aus Blech und Leder.

Die Besitzer der Schmuckstücke gaben sich redlich Mühe, die Meute bei Laune zu halten. Sie präsentierten ihre Schätze mit großer Hingabe und noch größerem Stolz. Man merkte schnell: Hier ging es nicht um PS oder Lack. Hier ging es um Liebe. Um Erinnerungen. Um diese besondere Verbindung zwischen Mensch und Maschine, die sich nicht in Daten messen lässt. Jeder Wagen hatte eine Geschichte. Manche sogar mehrere.

Dann die Ausfahrt. Eine Prozession aus Kolben und Stahl, ein rollendes Gedächtnis auf vier Rädern. Sie donnerten los – na ja, manche röchelten eher, aber auch das hatte Stil. Das ist nicht bloß Technik. Das ist Magie. Maschinen mit Seele, die sich weigern, vergessen zu werden. Einige zitterten sich über die ersten Pflastersteine, als würden sie jeden Moment auseinanderbrechen – und fuhren trotzdem los. Weil sie es können.

Am Rand des Geschehens: die Band „Two Voices“. Sie spielte gegen Motorengeräusche, Kinderlachen und das metallische Klackern von Kupplungen – und gewann. Irgendwie passte das alles. Der Lärm, das Wetter, die Wolken, die Sonne, das Stimmengewirr. Kein durchgetaktetes Event mit Sponsorenständen und Plastikbändchen, sondern echtes Leben mit ein paar Hundert PS und dem Charme vergangener Jahrzehnte.

Gegen Nachmittag wurde es feierlich. Preise für das älteste Fahrzeug, den ältesten Fahrer, die weiteste Anreise – Applaus, Schulterklopfen, blitzende Kameraobjektive. Man lachte, man prostete sich zu. Und irgendwie hatte man das Gefühl, als wäre man Teil einer Gemeinschaft – auch ohne Lenkrad in der Hand.

Und während die Menge sich langsam zerstreute, tauchten schon die ersten Fragen auf: Kommt ihr nächstes Jahr wieder? Im Juli 2026? Natürlich kommen sie. Denn was hier stattfindet, ist mehr als eine Blechparade. Es ist ein Ritual. Ein Statement. Ein liebevoller Tritt gegen das Vergessen.

Am Nachmittag tuckerten die letzten Ausreißer davon. Warum sehen die Autos heute nicht mehr so aus? Irgendwie sind sie doch alle gleich. Diese Liebe zum Detail. Diese Eleganz. Diese kleinen, unnötigen, wunderschönen Dinge, die heute einfach fehlen. Man vermisst das. Manchmal mehr, als man zugeben will.

Das Oldtimertreffen in Boppard – es war einfach ein Tag, an dem alles zusammenpasste: Maschinen, Menschen, Musik – und dieser Ort zwischen Rhein, Kultur und der Erinnerung an eine Zeit, in der Autofahren noch Abenteuer war. Kein Ziel, nur der Weg.