Schinderhannes Classic 2026 Oldtimer rollen von Braunshorn aus durch drei Regionen Marc Schenten 27.09.2026, 15:00 Uhr

i 120 Kilometer durch Hunsrück, Mosel und Eifel: Das war der Schinderhannes Classic 2026. Marc Schenten

Noch einmal hieß es: Motor an und los. Bei der Herbst-Classic starteten in Braunshorn Old- und Youngtimer zu einer 120 Kilometer langen Rundfahrt durch Hunsrück, Moselregion und Eifel. Die Strecke bot viel Zeit für Landschaft und besondere Autos.

Rund 120 Kilometer, kleine Nebenstraßen und jede Menge historische Fahrzeuge: Der Hunsrück-Auto-Club Simmern (HAC) hat am Samstag mit seiner Herbst-Classic die Oldtimer-Saison ausklingen lassen. Von Braunshorn aus führte die touristische Ausfahrt in diesem Jahr durch den Hunsrück, zur Mosel und weiter in die angrenzende Eifel.







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