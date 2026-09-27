Noch einmal hieß es: Motor an und los. Bei der Herbst-Classic starteten in Braunshorn Old- und Youngtimer zu einer 120 Kilometer langen Rundfahrt durch Hunsrück, Moselregion und Eifel. Die Strecke bot viel Zeit für Landschaft und besondere Autos.
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Rund 120 Kilometer, kleine Nebenstraßen und jede Menge historische Fahrzeuge: Der Hunsrück-Auto-Club Simmern (HAC) hat am Samstag mit seiner Herbst-Classic die Oldtimer-Saison ausklingen lassen. Von Braunshorn aus führte die touristische Ausfahrt in diesem Jahr durch den Hunsrück, zur Mosel und weiter in die angrenzende Eifel.