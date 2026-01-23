Wer morgens von Koblenz aus auf schnellstem Weg in den Hunsrück will, kommt um das Autobahnkreuz Koblenz nicht herum. Und wer dort unterwegs ist, braucht vor allem eines: starke Nerven. Oder ein sehr starkes Auto. Am besten beides.
Irgendwo zwischen Auffahrt und Abfahrt der A 61 bei Koblenz scheint sich morgens ganz Rheinland-Pfalz zu versammeln. Inklusive jener Fahrer, von denen man sagt, sie kämen besonders eilig aus dem Hunsrück oder dem Westerwald. Dabei ist Autofahren theoretisch einfach: bremsen, einfädeln, weiterfahren.