Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Ohne Vollgas, aber mit hochrotem Kopf Richtung Hunsrück Annalena Bischoff 23.01.2026, 07:30 Uhr

i Laut der Auswertung des Verkehrsdaten-Dienstleisters Inrix stand ein durchschnittlicher Pendler 2025 etwa 43 Stunden im Stau. Jonas Walzberg. Jonas Walzberg/dpa

Wer morgens von Koblenz aus auf schnellstem Weg in den Hunsrück will, kommt um das Autobahnkreuz Koblenz nicht herum. Und wer dort unterwegs ist, braucht vor allem eines: starke Nerven. Oder ein sehr starkes Auto. Am besten beides.

Irgendwo zwischen Auffahrt und Abfahrt der A 61 bei Koblenz scheint sich morgens ganz Rheinland-Pfalz zu versammeln. Inklusive jener Fahrer, von denen man sagt, sie kämen besonders eilig aus dem Hunsrück oder dem Westerwald. Dabei ist Autofahren theoretisch einfach: bremsen, einfädeln, weiterfahren.







