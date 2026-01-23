Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Ohne Vollgas, aber mit hochrotem Kopf Richtung Hunsrück
Laut der Auswertung des Verkehrsdaten-Dienstleisters Inrix stand ein durchschnittlicher Pendler 2025 etwa 43 Stunden im Stau.
Jonas Walzberg. Jonas Walzberg/dpa

Wer morgens von Koblenz aus auf schnellstem Weg in den Hunsrück will, kommt um das Autobahnkreuz Koblenz nicht herum. Und wer dort unterwegs ist, braucht vor allem eines: starke Nerven. Oder ein sehr starkes Auto. Am besten beides.

Lesezeit 1 Minute
Irgendwo zwischen Auffahrt und Abfahrt der A 61 bei Koblenz scheint sich morgens ganz Rheinland-Pfalz zu versammeln. Inklusive jener Fahrer, von denen man sagt, sie kämen besonders eilig aus dem Hunsrück oder dem Westerwald. Dabei ist Autofahren theoretisch einfach: bremsen, einfädeln, weiterfahren.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren