Der Sommer ist endlich da. Das merkt man in diesen Tagen ganz deutlich. Die Temperaturen sind täglich auf einem stabilen Level zwischen 28 und 30 Grad, und bereits am frühen Morgen scheint die Sonne ins Haus. Das ist auf der einen Seite schön, denn das bedeutet leichte Kleidung, Ausflüge an den See und vor allem lange, laue Sommerabende auf Balkon oder Terrasse. Auf der anderen Seite heißt das jedoch auch, dass andere Dinge, wie beispielsweise das Thema Sport – zumindest bei mir – deutlich kürzer kommen. Zu verlockend ist der Gedanke, nach der Arbeit etwas Leckeres zu kochen und die Mahlzeit ganz entspannt bei der untergehenden Abendsonne auf dem Balkon zu genießen. Die Motivation, bei diesen Temperaturen ins Fitnessstudio zu fahren, ist dann doch eher gering.

Nicht zu viel Anstrengung

Als ich Anfang dieser Woche allerdings auf einem Termin im Stadtpark Emmelshausen war, präsentierte sich mir eine Lösung, an die ich vorher einfach nicht gedacht hatte. Denn dort stehen auf einer speziell dafür geschaffenen Fläche einige Outdoor-Fitnessgeräte. Darunter zum Beispiel ein Hometrainer, ein Fahrrad, ein Armtrainer und einige Calisthenics-Geräte, die das Training mit dem eigenen Körpergewicht ermöglichen. Das ist doch mal eine gute Sache. Damit kann man einen entspannten Spaziergang im Park mit einer kleinen Sporteinheit verbinden. So hat man sich bei den aktuellen Temperaturen nicht zu viel angestrengt, sich aber immerhin etwas bewegt. Die Frage, ob man sich für Entspannung oder Sport entscheidet, hat sich damit wohl erledigt. Denn das lässt sich offenbar ganz wunderbar vereinen.