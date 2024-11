Offene Ohren für Kinder und Jugendliche

Flughafen Hahn. Als Jugendliche hat sie damals mit anderen gescherzt, dass sie mal die Jugendkirche am Flughafen Hahn übernehmen wird: Einige Jahre, einen Studienabschluss als Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin an der Katholischen Hochschule in Mainz und einiges an Berufserfahrung später ist Verena Sprengnöder aus Sohren als sozialpastorale Mitarbeiterin nun tatsächlich die Leiterin des „Crossport to heaven“. Im Rahmen eines Gottesdienstes mit der anschließenden Möglichkeit zur Begegnung wird sie am Sonntag, 24. November, ab 18 Uhr in der Jugendkirche (Gebäude 1401, Flughafen Frankfurt-Hahn) in ihr neues Amt eingeführt.