Handel im Rhein-Hunsrück-Kreis
Öffnung an Sonntagen: Welche Rolle der Tourismus spielt
Das Handelsgewerbe in Kurorten und touristisch geprägten Orten ist wesentlich flexibler, was die rechtliche Möglichkeit von Sonn
Das Handelsgewerbe in Kurorten und touristisch geprägten Orten ist wesentlich flexibler, was die rechtliche Möglichkeit von Sonntagsöffnungen betrifft. Auch im Rhein-Hunsrück-Kreis profitieren einige Gemeinden von einer Sonderregelung.
Bernd Wüstneck. picture alliance

Shopping-Erlebnis versus Sonntagsschutz. Freiheit für den Handel versus Arbeitsschutz. Im Zeitalter des Onlinehandels wird kontrovers über verkaufsoffene Sonntage diskutiert. Mancherorts gilt im Rhein-Hunsrück-Kreis schon heute eine Sonderregelung.

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Sonntags sind die Geschäfte zu. Das ist in Deutschland so sicher wie das Amen in der Kirche. Der letzte Tag in der Woche soll der Ruhe, der Familie oder auch der Ausübung des Glaubens gewidmet sein. Aber warum stehen in einigen Läden in Boppard oder Kastellaun die Pforten am „freien Tag“ offen?

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