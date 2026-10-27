Wenn die Blase drückt
Öffentliche WCs: Hier läuft es besser als in Kirchberg
In Kirchberg wird erst einmal keine zusätzliche öffentliche Toilette gebaut (Symbolfoto).
In Kirchberg wird erst einmal keine zusätzliche öffentliche Toilette gebaut (Symbolfoto).
dpa/Jens Büttner. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Angebot und Kosten unterscheiden sich teilweise erheblich: Während manche Städte derzeit ganz auf öffentliche Toiletten verzichten, können Gäste und Anwohner in anderen Orten des Rhein-Hunsrück-Kreises gleich auf mehrere Anlagen zurückgreifen.

Lesezeit 4 Minuten
In der jüngsten Stadtratssitzung haben sich die Kirchberger Kommunalpolitiker mehrheitlich dafür ausgesprochen, vom Neubau einer öffentlichen Toilettenanlage in der Kirchberger Innenstadt Abstand zu nehmen. Die zu erwartenden Kosten stünden in keinem Verhältnis zum Nutzen, hieß es vonseiten der CDU, der FDP und der Freien Wähler (FW), die den Stopp der Pläne beantragt hatten.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren