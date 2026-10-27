Wenn die Blase drückt Öffentliche WCs: Hier läuft es besser als in Kirchberg Martin Boldt 27.10.2026, 15:00 Uhr

i In Kirchberg wird erst einmal keine zusätzliche öffentliche Toilette gebaut (Symbolfoto). dpa/Jens Büttner. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Angebot und Kosten unterscheiden sich teilweise erheblich: Während manche Städte derzeit ganz auf öffentliche Toiletten verzichten, können Gäste und Anwohner in anderen Orten des Rhein-Hunsrück-Kreises gleich auf mehrere Anlagen zurückgreifen.

In der jüngsten Stadtratssitzung haben sich die Kirchberger Kommunalpolitiker mehrheitlich dafür ausgesprochen, vom Neubau einer öffentlichen Toilettenanlage in der Kirchberger Innenstadt Abstand zu nehmen. Die zu erwartenden Kosten stünden in keinem Verhältnis zum Nutzen, hieß es vonseiten der CDU, der FDP und der Freien Wähler (FW), die den Stopp der Pläne beantragt hatten.







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