Angebot und Kosten unterscheiden sich teilweise erheblich: Während manche Städte derzeit ganz auf öffentliche Toiletten verzichten, können Gäste und Anwohner in anderen Orten des Rhein-Hunsrück-Kreises gleich auf mehrere Anlagen zurückgreifen.
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In der jüngsten Stadtratssitzung haben sich die Kirchberger Kommunalpolitiker mehrheitlich dafür ausgesprochen, vom Neubau einer öffentlichen Toilettenanlage in der Kirchberger Innenstadt Abstand zu nehmen. Die zu erwartenden Kosten stünden in keinem Verhältnis zum Nutzen, hieß es vonseiten der CDU, der FDP und der Freien Wähler (FW), die den Stopp der Pläne beantragt hatten.