Historisches Ereignis Odyssee des Nikolaus-Meteoriten endet in Oberwesel 06.12.2024, 05:00 Uhr

i So könnte es - Augenzeugen bestätigen dies - ausgesehen haben, als der Nikolaus-Meteorit in der Nähe des Flugplatzes Boorama in Somalia in der Nacht um kurz nach 3 Uhr auf die Erde aufgetroffen ist. Die Illustration hat Stephan Decker erstellt. Stephan Decker

Stephan Decker aus Oberwesel kann in seinem Meteorite-Museum eine weitere Besonderheit präsentieren. In seiner Vitrine liegt ein Stein aus dem Weltraum, der bei dem weltweit ersten sogenannten Nikolaus-Fall auf die Erde getroffen ist.

Vor exakt einem Jahr, am 6. Dezember 2023 zur Nikolausnacht, ist ein Meteor in die Atmosphäre der Erde eingetreten und als „Nikolausfall“ weltweit bekannt geworden. Der Meteoritenforscher und -sammler Stephan Decker aus Oberwesel konnte nach abenteuerlichen Bemühungen eine Hauptmasse von 431 Gramm und einige Monate später insgesamt 3158 Gramm dieses Meteoriten nach Oberwesel in sein Meteorite-Museum holen.

