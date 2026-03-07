Vollsperrung der B9 ab Montag Oberwesel: Zwei Brücken über B9 werden abgerissen Annalena Bischoff 07.03.2026, 10:00 Uhr

i Die Fußgängerbrücken über der B9 in Oberwesel werden ab Montag, 9. März, abgerissen. Thomas Torkler

Länge Fahrzeiten, mehr Geduld auf den Straßen: Ab kommenden Montag wird die B9 in Oberwesel für fünf Tage vollgesperrt. In dieser Zeit reißt der LBM zwei Fußgängerbrücken über die B9 ab. Wo die Umleitungen herführen und warum die Sperrung nötig ist.

Fünf Tage Vollsperrung erwarten Pendler und Anwohner in Oberwesel ab Montag, 9. März. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach meldet, wird die B9 von Montag 0 Uhr bis Freitag 20 Uhr vollständig gesperrt. Grund dafür ist der Abriss zweier Fußgängerbrücken über die B9.







