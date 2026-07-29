Happy End für Sensationsfund
Oberwesel: Zimmer will Flaschenpost-Absenderin treffen
Dass eine fast 70 Jahre alte Flaschenpost unversehrt in Oberwesel entdeckt wurde, hat Stadtbürgermeister Jan Zimmer sehr gefreut
Dass eine fast 70 Jahre alte Flaschenpost unversehrt in Oberwesel entdeckt wurde, hat Stadtbürgermeister Jan Zimmer sehr gefreut. Mit der nun gefundenen Absenderin würde er sich gerne einmal treffen.
Dieter Eidens-Holl

Was lange währt, wird endlich gut: Nach einer intensiven Suche wurde die Absenderin der in Oberwesel entdeckten Flaschenpost ausfindig gemacht. Oberwesels Stadtbürgermeister Jan Zimmer hat sich nun etwas Besonderes überlegt.

Lesezeit 1 Minute
Die Freude ist groß: Die Absenderin der am Rheinufer in Oberwesel entdeckten Flaschenpost ist endlich gefunden. Um diese faszinierende Geschichte zu einem schönen Ende zu bringen, möchte Jan Zimmer, Stadtbürgermeister von Oberwesel, die Dame nun gerne besuchen.
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