Bagger statt Spaziergänger: Mit dem offiziellen Spatenstich hat in Oberwesel die umfassende Neugestaltung des Rheinufers begonnen. Neue Aufenthaltsflächen, mehr Grün und eine veränderte B9 sollen Stadt und Rhein wieder näher zusammenbringen.
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Bagger rollen über das Rheinufer, Baustellenzäune begrenzen die Flächen, Erdhaufen und lose Steine prägen das Bild. Was derzeit nach Großbaustelle aussieht, soll in wenigen Jahren zum neuen Herzstück Oberwesels werden. Mit der Umgestaltung des Rheinufers und der Verschwenkung der B9 startet die Stadt ihr größtes Entwicklungsprojekt seit Jahrzehnten.