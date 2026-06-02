Feierlicher Spatenstich Oberwesel: „Wir holen den Rhein näher an die Stadt“ Annalena Bischoff 02.06.2026, 12:00 Uhr

i Oberwesel feiert die Neugestaltung des Rheinufers mit einem offiziellen Spatenstich am 1. Juni 2026. Im Bild (von links): Sven Stimac (Geschäftsführer Buga gGmbH), Peter Unkel (Bürgermeister der VG Hunsrück-Mittelrhein), Jan Zimmer (Bürgermeister Oberwesel), Sven Teuber (Minster für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz), Sebastian von Bredow (Geschäftsführer Stadt-Land-plus GmbH). Annalena Bischoff

Bagger statt Spaziergänger: Mit dem offiziellen Spatenstich hat in Oberwesel die umfassende Neugestaltung des Rheinufers begonnen. Neue Aufenthaltsflächen, mehr Grün und eine veränderte B9 sollen Stadt und Rhein wieder näher zusammenbringen.

Bagger rollen über das Rheinufer, Baustellenzäune begrenzen die Flächen, Erdhaufen und lose Steine prägen das Bild. Was derzeit nach Großbaustelle aussieht, soll in wenigen Jahren zum neuen Herzstück Oberwesels werden. Mit der Umgestaltung des Rheinufers und der Verschwenkung der B9 startet die Stadt ihr größtes Entwicklungsprojekt seit Jahrzehnten.







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