Seit fünf Jahren findet in Oberwesel die Veranstaltung „Oberwesel liest“ statt, mit großem Erfolg. Auch in diesem Jahr war sie wieder ausverkauft. Organisiert wird sie von Monika Seckler. Was steckt hinter der Idee der Vorlese-Aktion im Freien?

Fünf Bücher, fünf Vorleser und fünf besondere Leseorte. Auch in diesem Jahr fand wieder die Veranstaltung „Oberwesel liest“ statt – bereits zum fünften Mal. Ins Leben gerufen wurde sie im Jahr 2021 von Monika Seckler aus Oberwesel. Seitdem feiert sie jährlich einen großen Erfolg. Doch was macht das Ereignis so besonders? Und wie ist die Idee dazu entstanden?

„Ich bin eine echte Leseratte und selbst immer dankbar für neue Büchertipps“, erklärt Seckler ihre Motivation. Als sie vor rund fünf Jahren im Fernsehen von der Veranstaltung „Berlin liest ein Buch“ erfuhr, bei der Vorlese-Aktionen an verschiedenen Orten im Freien angeboten werden, kam ihr die Idee, dies auch in Oberwesel zu initiieren. „Zu diesem Zeitpunkt hatten wir Corona und ich wollte die Kultur wiederbeleben“, sagt die Veranstalterin.

i Die Liebfrauenkirche in Oberwesel bildete in diesem Jahr den Start- und Endpunkt der Veranstaltung. Franziskus Weinert

Unterstützt von Christian Büning vom Kommunikationsbüro Büning aus Oberwesel entstand die konkrete Idee der Veranstaltung: An fünf verschiedenen Orten in Oberwesel sollten Menschen die Möglichkeit haben, in gemütlicher Atmosphäre einer Lesung zu lauschen. Dabei war es Seckler wichtig, dass die Veranstaltung nicht statisch ist, sondern ein Spaziergang durch die Stadt. „Wir haben Orte ausgesucht, die sonst teilweise gar nicht zugänglich sind. Orte, wo selbst die Oberweseler gesagt haben, dass sie hier noch nie zuvor waren“, betont die Initiatorin. In diesem Jahr waren dies der Garten am Gelben Turm, der Christophoruskeller, die Mutter Rosa Kapelle, das Kunstschaufenster und die Liebfrauenkirche. In den vergangenen fünf Jahren habe man sich stets bemüht, verschiedene Orte zu finden, um eine möglichst große Vielfalt anzubieten.

Ein Moderator führt die Zuhörer – aufgeteilt in fünf Gruppen – an die verschiedenen Leseorte. „Die Gruppen haben eine Größe von 20 Personen. Mehr als 100 Leute nehmen wir nicht auf, sonst wird es zu viel“, sagt die Veranstalterin. An den verschiedenen Orten können sie den Lesungen jeweils eine halbe Stunde lang lauschen, bis es zum nächsten Ort geht. Nach der vierten Lesung treffen sich alle Teilnehmer in der Liebfrauenkirche zur letzten gemeinsamen Lesung, ergänzt durch ein Musikprogramm. Snacks und Getränke runden das kulturelle Erlebnis ab.

i Auch im Kunstschaufenster Oberwesel lauschten die Teilnehmer gespannt einer Lesung. Franziskus Weinert

Zu Beginn jedes neuen Jahres fängt Seckler an, verschiedene Bücher zu lesen, und entscheidet dann, welche es in die Veranstaltung schaffen. „Die Bücher, die vorgelesen werden, sollten relativ neu auf dem Markt sein und auch gut geschrieben sein, sodass es für die Besucher angenehm ist, zuzuhören“, erklärt die Initiatorin. Obwohl die Besucher der Veranstaltung zum größten Teil weiblich sind, versucht sie ein möglichst breites Genre-Spektrum auszuwählen, damit für jeden etwas dabei ist.

Bereits seit dem ersten Jahr hat Seckler einen festen Vorlesestamm. Dazu gehört neben Mitveranstalter Christian Büning auch Mechtild Sabel, die sonst Führungen im Kulturhaus Oberwesel gibt. Sie waren bis jetzt jedes Jahr dabei und haben vorgelesen. Doch auch an weiteren Unterstützern mangele es nicht. „Viele wollen sich engagieren. Es melden sich immer wieder Leute bei mir, die entweder vorlesen wollen oder eine Location haben, die sie als Vorleseort anbieten“, betont Seckler.

Musste die Initiatorin im ersten Jahr noch ordentlich für die Veranstaltung werben, stieg das Interesse in den folgenden Jahren deutlich an. Die Veranstaltung war bis jetzt jedes Jahr ausverkauft. „In diesem Jahr hätten wir sogar noch 20 Karten mehr verkaufen können und wir haben schon auf 108 aufgestockt“, sagt Seckler. Die Resonanz sei unglaublich. „Die Leute haben sich schon jetzt für das nächste Jahr auf die Warteliste setzen lassen“, freut sich die Initiatorin.