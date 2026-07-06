Den richtigen Riecher hatte Rosa-Maria Kuhn bei der Auswahl des Kölner Museums Ludwig für die Kulturfahrt Oberwesel. Die dortige Kusama-Ausstellung bricht alle Rekorde und lockte schon 358.000 Besucher an.
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Immer im Sommer lädt die Kulturstiftung Hütte Oberwesel Förderer und Freunde zu einer Kulturfahrt ein. In diesem Jahr war das Museum Ludwig in Köln das Ziel. Die Ausstellung mit Arbeiten der legendären japanischen Künstlerin Yayoi Kusama ist dort das Ausstellungs-Ereignis des Jahres.