Kunst aus Japan Oberwesel: Kulturfahrt ins Kölner Museum Ludwig Werner Dupuis 06.07.2026, 13:00 Uhr

i Ein Publilumsmagnet ist die Ausstellung mit Werken von Yayoi Kusama im Museum Ludwig in Köln. Die Kulturstiftung Hütte konnte sich rechtzeitig ein Kartenkontingent dafür sichern und eine Fahrt nach Köln inklusive Führung organisieren. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Den richtigen Riecher hatte Rosa-Maria Kuhn bei der Auswahl des Kölner Museums Ludwig für die Kulturfahrt Oberwesel. Die dortige Kusama-Ausstellung bricht alle Rekorde und lockte schon 358.000 Besucher an.

Immer im Sommer lädt die Kulturstiftung Hütte Oberwesel Förderer und Freunde zu einer Kulturfahrt ein. In diesem Jahr war das Museum Ludwig in Köln das Ziel. Die Ausstellung mit Arbeiten der legendären japanischen Künstlerin Yayoi Kusama ist dort das Ausstellungs-Ereignis des Jahres.







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