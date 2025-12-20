Oberwesel: Gemütliche Langohren erfreuen die Kinder

Nicht nur Maria, Josef und das Jesuskind prägen die Weihnachtskrippe, auch die Tiere erzählen ihre ganz eigene Geschichte. In einer Artikel-Serie stellen wir die stillen Begleiter der Heiligen Nacht vor. Heute im Mittelpunkt: der Esel.
Ochs und Esel, Schaf und Kamel. Sie alle haben eins gemeinsam: Genau wie Maria, Josef und das Jesuskind gehören auch sie zur weihnachtlichen Krippe dazu. Doch wie leben diese Tiere heute? Und was macht ihr Wesen aus? In einer weihnachtlichen Serie stellt unsere Zeitung die verschiedenen Krippentiere vor.