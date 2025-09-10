Ein prall gefülltes Programm bietet die Stadt der Türme und des Weines an ihrem Weinmarktwochenende, das bereits am Donnerstag, 11. September, startet. Höhepunkt ist das Brillantfeuerwerk zu „Rhein in Flammen – Nacht der tausend Feuer“ am Samstag.

Ein prall gefülltes Programm erwartet die Besucher des diesjährigen Weinmarkts Oberwesel vor der historischen Kulisse des Marktplatzes und der Rathausstraße. Einheimische wie Touristen kommen dort von Donnerstag, 11. September, bis Montag, 15. September, zusammen. Dabei steht natürlich der (Wein-)Genuss im Vordergrund: Mehr als 150 Mittelrheinweine von 13 Winzern wollen verköstigt werden. Höhepunkt des Wochenendes ist das große Brillantfeuerwerk zu „Rhein in Flammen – Nacht der tausend Feuer“ am Samstagabend.

Los geht es am Donnerstag um 18 Uhr mit einem Weinmarkt „after work“, dann beginnt der Weinausschank in den Winzerlauben. Um 19.30 Uhr werden Stadtbürgermeister Jan Zimmer und Weinhex‘ Eva I. den Weinmarkt mit Böllerschüssen offiziell eröffnen. Im Anschluss sorgt die Band Crossroad für Partystimmung. Auch am Freitag, 12. September, eröffnet der Weinmarkt um 18 Uhr mit Böllerschießen, Weinausschank, und einem Platzkonzert mit dem Blasorchester der Kolpingsfamilie Oberwesel, ab 20 Uhr gibt es Musik von Abba bis Zappa mit der Dr. Kellerbänd, die mit Blues, Rock, Jazz und Pop aufwartet.

Bevor die Nacht der tausend Feuer das Mittelrheintal am Samstag abend, 13. September, in eine besondere Stimmung versetzt, startet der Weinmarkt bereits um 13 Uhr mit dem obligatorischen Böllerschießen und dem Weinausschank in den Winzerlauben. Um 14.30 Uhr sorgt der Musikverein Gondershausen mit einem Platzkonzert für Unterhaltung, ab 19 Uhr bietet die Band The Candies Party-Musik aus vier Jahrzehnten. Die Sonderschiffe liegen von 16.30 bis 18.30 Uhr zum Einstieg bereit, der Schiffskorso am Loreleyfelsen mit bengalischer Beleuchtung der Loreley beginnt um circa 20.15 Uhr.

Die Veranstaltung Rhein in Flammen startet um circa 21.20 Uhr mit der Illumination „Oberwesel strahlt sein historisches Stadtbild an“, Weinhex’ Eva I. wird die Gäste des Abends begrüßen. Das musik-synchrone Brillantfeuerwerk „Symphony sparks“ beginnt um circa 21.30 Uhr, um kurz nach 22 Uhr kehren die Sonderschiffe wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurück. Im Anschluss wird in der Stadt der Türme und des Weines kräftig gefeiert, für Musik bis in den frühen Morgen sorgt dabei wieder die Band The Candies.

Wer in der Nacht zu Sonntag nicht zu lange gefeiert hat, kann am Sonntag, 14. September, bereits um 11 Uhr wieder starten, wenn die Winzerlauben mit dem Weinausschank beginnen. Während dieses Frühschoppens sorgt erneut das Blasorchester der Kolpingsfamilie Oberwesel für Unterhaltung. Der Winzerfestzug unter dem Motto „Unser Weinmarkt ist Jubilar: Wir feiern ihn im 90. Jahr“ startet um 15 Uhr am Bahnhof und führt über das nördliche Stadtende zurück zum Marktplatz, wo er um 16.30 Uhr seinen Abschluss findet. Dort begrüßen die Oberweseler Weinhex‘ Eva I. und die Repräsentanten der Nachbarstädte die Gäste. Ab 17 Uhr sorgen dort die Boys of 69 für Partystimmung.

Auch am Montag, 15. September, gibt es noch einmal Wein und Musik: Die Winzerlauben starten um 13 Uhr mit dem Ausschank, ab 17 Uhr heizt die Tanz-, Cover- und Partyband Soul Buddha dem Publikum zum Abschluss des Weinmarktes noch einmal ein.

Das Oberweseler Weinmarktglas ist an allen Wein- und Getränkeständen des Weinmarkts, am Rhein in Flammen-Samstag auch an den Ständen in den Rheinanlagen für 3,50 Euro erhältlich. Dieses diene als Kulturbeitrag zum Weinmarkt und kann an allen Veranstaltungstagen mitgebracht werden, wird mitgeteilt.

Hinweise zur Anreise: Es gibt eine begrenzte Anzahl kostenfreier Parkplätze für Busse und Pkw, die Anreise mit dem ÖPNV wird empfohlen. Infos gibt es unter www.vrminfo.de. Zudem gibt es auf Anfrage einen Shuttle ab St. Goar und ab Bacharach, teilt die Tourist-Information mit.

Weitere Infos gibt es bei der Tourist-Information Oberwesel unter Tel. 06744/710624, per E-Mail an info@oberwesel.de oder unter www.oberwesel.de

Veränderte Fährzeiten und Sperrung der B 9

Während der Veranstaltung „Rhein in Flammen – Nacht der tausend Feuer“ am Samstag, 13. September, ist die Autofähre St. Goar/St. Goarshausen bis 0 Uhr im Einsatz. Die Autofähre Kaub fährt bis 20 Uhr und bietet Sonderfahrten zwischen 0 und 1 Uhr an.

Die B9 wir ab circa 10 Uhr zwischen der Zufahrt Planstraße und der Zufahrt zum südlichen Bahnübergang für Fahrzeuge aller Art gesperrt sein.