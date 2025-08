Wen es hungert oder dürstet, der hat gern Ruhe, wenn er diese Bedürfnisse stillt. Das ist nicht nur bei uns Menschen so, denn wer will schon gestört werden, wenn er gerade Hochgenuss erlebt?

Saufen

Auf dem Lott-Festival und der Nature One geht es an diesem Wochenende bekanntlich laut zu. Auf der Pydna wummern die Bässe – auch auf den Campingplätzen –, auf der Lott reicht die musikalische Bandbreite in der Regel von Pop über Rock und Funk bis zu Reggae. Egal, was da so zu hören ist, es ist eben zu hören, gern auch rund um die Uhr. Das gefällt allerdings nicht jedem, wie wir von einem erfahren haben, der sich bereits auf dem Campinggelände der Nature One umgeschaut hat. Dort entdeckte er an einem Pavillon ein Schild mit der Aufschrift: „Ruhe bitte, wir saufen“. Klarer lässt es sich wohl kaum ausdrücken. Und einfacher lässt sich wohl auch ein Festivalbesuch nicht umschreiben.

Fressen

Weniger klar können sich da Insekten ausdrücken, die ebenfalls nicht gestört werden wollen, wenn sie sich gerade über verlockende Blüten hermachen. Kürzlich berichteten wir in unserer morgendlichen Kolumne über die Wegwarte, die eine Urform mancher Salate ist und nicht nur bei den fliegenden Gesellen sehr beliebt ist. Das weiß auch unser Leser Hans Dunger aus Kirchberg. Er schreibt: „Ich lasse immer über Winter ein paar Zuckerhüte stehen, die im nächsten Sommer toll blühen.“ Dazu hat er uns ein Foto geschickt.

i Auch die "Lauchkugeln" sind bei den Insekten beliebt. Hans Dunger

Und noch ein Weiteres, denn: „Dasselbe gilt für Lauch- und Zwiebelpflanzen, eine tolle Insektenweide im folgenden Jahr.“ In der Tat sind auch die „Lauchkugeln“ bei den Insekten beliebt, was Dunger uns mit einem weiteren Foto beweist.

i Wolfgang Wagner aus Mannebach hat die Gemeine Wegwarte Cichorium intybus in seinem Garten stehen. Wolfgang Wagner

Wolfgang Wagner aus Mannebach indes hat die „echte“, also die Gemeine Wegwarte Cichorium intybus in seinem Garten stehen. „Das ist wirklich ein Magnet für viele Insekten“, schreibt er. Außerdem hat er „sehr viele, sehr hohe Pflanzen“ in seinem Garten stehen, berichtet Wagner. „Diese lassen wir nach der Blüte auch über Winter stehen, da die hohlen Stängel ein wunderbares Winterquartier bieten und die Knospenstände wohl leckeres Futter für den Distelfink sind.“ So kann Wagner mit seiner Familie besonders im Herbst viele Distelfinken – oder Stieglitze – auf der Blühfläche beobachten. Sofern er Ruhe hält und sie nicht stört. Denn das mögen die gefiederten Gesellen nicht. Auch sie haben eben gern ihre Ruhe.