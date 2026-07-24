Tausende Besucher in Bell „Nur zufriedene Menschen“: Marktleiter zieht Bilanz Annalena Bischoff 24.07.2026, 17:00 Uhr

i Hauptsach gut gess: Um die Mittagszeit bildeten sich lange Schlangen an den Verzehrständen. Die Schwenker der heimischen Metzgerei Frank fanden reißenden Absatz. Thomas Torkler

Mehr als 700 Jahre Tradition, rund 400 Stände und Tausende Besucher: Der Beller Markt zählt zu den größten Volksfesten im Hunsrück. Marktleiter Andreas Bauer spricht von einem gelungenen Tag und verrät, was ihm dieses Jahr besonders aufgefallen ist.

Schon am frühen Vormittag rollte auf der Hunsrückhöhenstraße kaum noch etwas, Besucher strömten zwischen den rund 400 Marktständen hindurch, der Duft von frischen Speisen lag in der Luft. Wer am Mittwoch, 22. Juli, den Beller Markt besuchte, merkte schnell: Das traditionsreiche Volksfest bleibt auch nach mehr als 700 Jahren ein wichtiger Treffpunkt.







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