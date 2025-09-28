Einerseits will der Rhein-Hunsrück-Kreis keine weiteren Flächen mehr für Windkraft ausweisen, andererseits sind die Gemeinden unter finanziellem Druck. Mit diesem Dilemma musste sich nun der Rat der VG Hunsrück-Mittelrhein auseinandersetzen.
Der Rat der Verbandsgemeinde (VG) befinde sich in einer Zwickmühle, machte Bürgermeister Peter Unkel gleich zu Beginn des Tagesordnungspunkts (TOP) 2 der jüngsten Sitzung deutlich. Das Gremium hatte darüber zu entscheiden, ob sich in der VG Hunsrück-Mittelrhein zukünftig noch weitere Windräder drehen könnten.