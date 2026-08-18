Wie gut ist die Notarztversorgung im Rhein-Hunsrück-Kreis aufgestellt? Die FDP-Kreistagsfraktion fordert jetzt belastbare Zahlen und Fakten von Landrat Boch – auch mit Blick auf die Veränderungen am Heilig-Geist-Krankenhaus in Boppard.
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Wie gut ist die Notarztversorgung im Rhein-Hunsrück-Kreis nach den Einschnitten am Heilig-Geist-Krankenhaus in Boppard noch gewährleistet? Diese Frage will die FDP-Kreistagsfraktion jetzt von Landrat Volker Boch beantwortet haben. Sie fordert einen Sachstandsbericht, der möglichst in der nächsten Sitzung des Kreisausschusses am 24.