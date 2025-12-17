Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Noch sieben Mal schlafen – und wenn die fünfte Kerze... Philipp Lauer 17.12.2025, 00:00 Uhr

i Symbolfoto: Im Kindergarten dürfen die beiden Kinder die Kerzen am Adventskranz anzünden. Patrick Pleul/ dpa. picture alliance / dpa

Bis es (endlich) heißt „Morgen, Kinder wird’s was geben“, gilt es noch das eine oder andere Mal zu schlafen und noch eine weitere Kerze am Adventskranz anzuzünden. Ob das noch lange ist oder die Erkenntnis Hektik bringt, liegt sehr am Blickwinkel.

Noch sieben Mal schlafen, das ist aber lang. Nur noch sieben Mal schlafen! Das sind auf jeden Fall viel zu wenige Tage zwischen den Nächten für all das, was ich mir bis Heiligabend noch vorgenommen habe. Zwischen diesen beiden Aussagen könnten ungefähr 35 Jahre Lebenszeit liegen – so sehr verändert sich also die Wahrnehmung von Zeit im Laufe des Lebens.







