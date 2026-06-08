Die neue rheinland-pfälzische Landesregierung hat vor Kurzem ihren Koalitionsvertrag geschlossen. Hat er auch Auswirkungen auf die Zukunft der Hunsrückquerbahn? Vier Landtagsabgeordnete aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis geben ihre Einschätzung dazu.
Lesezeit 3 Minuten
Ein Schienennetz, das die Menschen im Alltag zuverlässig unterstützt und die Regionen besser miteinander verbindet sowie die Reaktivierung von Strecken – das will die neue rheinland-pfälzische Landesregierung im Bereich Bahninfrastruktur in den kommenden Jahren verwirklichen.