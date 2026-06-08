Pläne der neuen Regierung Nimmt Reaktivierung der Hunsrückquerbahn Fahrt auf? Lara Kempf 08.06.2026, 12:00 Uhr

i Fahren schon bald wieder Personenzüge auf der sanierten Strecke der Hunsrückquerbahn? Der durch die neue Landesregierung geschlossene Koalitionsvertrag könnte sich vielleicht positiv auf das Anliegen auswirken. Thomas Torkler (Archiv). Thomas Torkler

Die neue rheinland-pfälzische Landesregierung hat vor Kurzem ihren Koalitionsvertrag geschlossen. Hat er auch Auswirkungen auf die Zukunft der Hunsrückquerbahn? Vier Landtagsabgeordnete aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis geben ihre Einschätzung dazu.

Ein Schienennetz, das die Menschen im Alltag zuverlässig unterstützt und die Regionen besser miteinander verbindet sowie die Reaktivierung von Strecken – das will die neue rheinland-pfälzische Landesregierung im Bereich Bahninfrastruktur in den kommenden Jahren verwirklichen.







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