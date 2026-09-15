Lokale in Simmern schließen
Nikolay: „Gastronomie ist ein schwieriges Geschäft“
Der historische Schwarze Adler in Simmern steht zum Verkauf. Das dortige Steakhaus und die Pizzeria sind bereits seit Juli 2026
Der historische Schwarze Adler in Simmern steht zum Verkauf. Das dortige Steakhaus und die Pizzeria sind bereits seit Juli 2026 geschlossen.
Annalena Bischoff

Wo können die Menschen in Simmern essen gehen? Nach dem Aus von Antoniettas Steakhaus macht demnächst ein weiteres Lokal in der Kreisstadt zu. Stadtbürgermeister Andreas Nikolay spricht von einem „herben Schlag“ für die Gastronomie.

Lesezeit 1 Minute
Bäckerei, Café, Schnellimbiss oder Restaurant – wer in Simmern auswärts essen möchte, hat durchaus Auswahl. Doch das gastronomische Angebot schrumpft: Erst im Juli dieses Jahres gaben die Betreiber von Antoniettas Steakhaus ihr Geschäft im historischen Schwarzen Adler auf, nun steht die nächste Schließung bevor.
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