An den Rastplätzen der Kraniche im Norden und Osten Deutschlands greift die Vogelgrippe um sich, in Mecklenburg-Vorpommern sind erste Geflügelbetriebe betroffen. Nun wurde ein toter Kranich bei Niedersohren positiv auf H5N1 getestet.
Ein aufmerksamer Spaziergänger beobachtete am Sonntag, 19. Oktober, einen Kranich auf einer Wiese bei Niedersohren. Sein Verhalten sei auffällig gewesen, berichtet der Niedersohrener, er habe mehrere Stunden auf einer Stelle gestanden. Am Montagmorgen schaute er noch einmal nach dem Tier.