Neuwahl am 6. September Niedersohren: Bürgermeister Effgen ist zurückgetreten Johannes Kirsch 24.06.2026, 17:00 Uhr

i In der Hunsrückgemeinde Niedersohren soll am 6. September ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Dafür muss sich allerdings mindestens ein Kandidat finden. Hauke-Christian Dittrich. picture alliance/dpa

Mit starken 90,2 Prozent wurde Jan-Philipp Effgen 2024 im Amt des Niedersohrener Ortschefs bestätigt. Er freue sich darauf, aktiv für die Gemeinde einzutreten, sagte er damals. Doch nun ist abrupt Schluss. Was bisher bekannt ist.

Jan-Philipp Effgen war seit Januar 2022 Ortsbürgermeister von Niedersohren. Das ist nun Geschichte. Denn Effgen ist nicht mehr im Amt. Einen Grund wollte er gegenüber unserer Zeitung nicht nennen. Er verriet bloß: „Der Erste Beigeordnete Dietmar Heidecker hat die Geschicke nun vorübergehend übernommen.







Artikel teilen

Artikel teilen