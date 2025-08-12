Von Wien nach Nizza und zurück nach Mainz: Der Hunsrücker Niclas Berg ist mit seinem Fahrrad mehr als 3000 Kilometer gefahren. Warum er trotz einiger Herausforderungen nie ans Aufgeben gedacht hat, verrät er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Ein Fahrrad, drei Wochen und mehr als 3000 Kilometer: Zu diesem Abenteuer ist Niclas Berg aus Sohren im Juli dieses Jahres aufgebrochen. Der gebürtige Hunsrücker nahm am Three Peaks Race teil, einem mehr als 2000 Kilometer langen Bikepacking-Rennen von Wien nach Nizza. Doch damit nicht genug. Auch den Heimweg trat er mit dem Fahrrad an. Was war das Besondere an der Reise? Und welche Herausforderungen galt es zu meistern?

„Ich wollte Orte und Gegenden sehen, die ich noch nicht kannte“, sagt der 30-Jährige über seine Entscheidung, an dem Fahrradrennen teilzunehmen. Schon im Kindesalter fuhr Berg gerne Fahrrad und unternahm Touren mit seinen Eltern. Während der Schulzeit fuhr er oft zusammen mit einem guten Freund. Seitdem macht er jedes Jahr eine größere Tour. Einmal ging es von Sohren nach Österreich, einmal sogar nach Ungarn. Eine Strecke von mehr als 3000 Kilometern, wie bei dem Rennen in Österreich inklusive Heimweg, ist der Hunsrücker aber zuvor noch nicht gefahren.

i Der erste Checkpoint war beim Monte Zoncolan, einem rund 1750 Meter hohen Berg in den Karnischen Alpen (Italien). Niclas Berg

Angemeldet für das Rennen hat sich der 30-Jährige im November 2024. Da er als Hobby-Schiedsrichter bereits über eine gute Grundkondition verfüge, habe er im Vorfeld nicht allzu viel trainiert. „Ich bin mal von Mainz nach Sohren und wieder zurückgefahren. Das waren knapp über 200 Kilometer“, sagt Berg. Zudem trifft er sich jeden Dienstag mit einer Gruppe in Mainz, um rund 50 Kilometer mit dem Rad zu fahren. Mainz ist die Wahl-Heimat des gebürtigen Sohreners. Er arbeitet dort als Bänker. Am Wochenende ist er aber noch oft bei seiner Familie in Sohren.

Anfang des Jahres kaufte sich der gebürtige Hunsrücker ein neues Fahrrad, ein sogenanntes Gravelbike. Für das Rennen stattete er das geländegängige Fahrrad allerdings mit Straßenreifen aus. Zu der Veranstaltung reiste der leidenschaftliche Fahrradfahrer mit dem Zug – von Mainz nach Wien. Der Startschuss fiel in der österreichischen Hauptstadt vor dem Schloss Schönbrunn. Rund 300 Mitstreiter von Jung bis Alt gingen zusammen mit Berg an den Start.

i Auch am Brenner, dem Grenzpass zwischen Österreich und Italien, fuhr Niclas Berg während des Three Peaks Bike Race vorbei. Niclas Berg

Doch gleich die ersten Tage stellten den 30-Jährigen vor große Herausforderungen. Hatte er am ersten Tag noch gutes Wetter, waren Regen und Gewitter in den darauffolgenden Tagen seine ständigen Begleiter. Weil er einmal kein Hotel mehr bekam, sei er sogar die gesamte Nacht durchgefahren. „Das waren an diesem Tag mehr als 400 Kilometer“, betont der gebürtige Hunsrücker. Einmal habe sogar der Blitz unmittelbar neben ihm eingeschlagen. „Das war schon ein Schreckmoment“, erinnert er sich.

Doch nicht nur Unwetter und nasse Straßen galt es zu bewältigen – wegen Letzterer seien viele Fahrer gefallen und ausgeschieden. Die wechselnden Temperaturen aufgrund der unterschiedlichen Höhenmeter seien ebenfalls herausfordernd gewesen. Nachts sei es teilweise sehr kalt gewesen. „Das war schon anstrengend“.

Trotz der widrigen Umstände und obwohl die Fahrt auch körperlich belastend war, hat der 30-Jährige zu keinem Zeitpunkt ans Aufgeben gedacht. Im Schwarzwald traf der Hunsrücker auf andere Teilnehmer, die ebenfalls mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen hatten. „Da war ich schon erleichtert zu hören, dass es mir gar nicht so schlecht geht“, sagt Berg.

„Ich bin sowieso nicht mit dem Gedanken in das Rennen gegangen, aufs Treppchen zu kommen. Ich wollte einfach nur viel Fahrradfahren.“

Niclas Berg

Täglich saß er rund zehn bis zwölf Stunden auf dem Rad, fuhr rund 200 Kilometer. Da jeder Teilnehmer sich selbst um Verpflegung und Übernachtungsmöglichkeiten kümmern musste, hielt Berg immer gegen Abend Ausschau nach einer Unterkunft und buchte diese spontan. Obwohl Niclas Berg die Strecke nicht immer alleine fuhr, sondern auch mal in einer Gruppe mit anderen Teilnehmern, hielt er täglichen Kontakt zu seiner Familie. „Ich habe abends immer mit meinen Eltern oder meiner Freundin telefoniert, sonst konnte es schon einsam werden.“

Da das Thema Essen während des Rennens oftmals zu kurz kam, versorgte sich Berg im Supermarkt mit Nahrungsmitteln, die er gut während der Fahrt essen konnte – zum Beispiel Müsliriegel. „Wenn man auf dem Rad saß, hat man oft vergessen zu essen.“

Einer der Höhepunkt des Rennens ereignete sich nach etwas mehr als der Hälfte der Strecke: ein Überraschungsbesuch von Bergs Eltern. „Auf einmal stand meine Mutter da. Das hat mich sehr gefreut und mir noch mal große Motivation gegeben“, erinnert er sich.

i Hier befand sich Berg rund 160 Kilometer vor dem Ziel im regionalen Naturpark Verdon (Frankreich). Niclas Berg

Nach neun Tagen, 2210 Kilometern und 29.690 Höhenmetern hatte der 30-Jährige es dann geschafft. Er kam im Ziel in Nizza an. Damit landete er zwar nicht auf dem Treppchen, schaffte es aber immerhin in der vorgegebenen Zeit von maximal zehn Tagen. „Ich bin sowieso nicht mit dem Gedanken in das Rennen gegangen, aufs Treppchen zu kommen. Ich wollte einfach nur viel Fahrradfahren“, betont er.

Dass Berg den Großteil der Heimreise auch mit dem Fahrrad zurücklegen wollte, war für ihn von Anfang an klar. Nach einem kurzen Aufenthalt in Nizza machte er sich auf den Heimweg nach Mainz. Doch anders als bei der Anreise und beim Rennen, war er dabei nicht die ganze Zeit alleine. „In Zürich habe ich meine Freundin getroffen und wir sind mit dem Fahrrad zusammen zurückgefahren“, sagt Berg. Die Heimreise führte den 30-Jährigen durch Monaco, Italien und die Schweiz. Nach zehn Tagen und einer Strecke von knapp 1000 Kilometern kamen Berg und seine Freundin schließlich wieder in Mainz an.

i Nun hieß es Endspurt: Bis zum Ziel waren es zu diesem Zeitpunkt nur noch rund 100 Kilometer. Niclas Berg

Und was ist sein Fazit nach dieser langen Reise? „Das Rennen war schon cool, aber auch stressig. Da war der Heimweg schon entspannter. Wir sind nur 100 Kilometer am Tag gefahren und konnten alles etwas ruhiger angehen lassen.“

Das Three Peaks Bike Race soll für den leidenschaftlichen Fahrradfahrer jedoch nicht das Letzte seiner Art gewesen sein. Fürs nächste Jahr strebt Berg eventuell eine Teilnahme beim Taunus Bikepacking Fahrradrennen an. Die Strecke umfasst etwa 1000 Kilometer mit rund 20.000 Höhenmetern und führt durch die Taunus-Region. Ob er dort allerdings dabei ist, Glückssache, denn die Teilnehmer werden ausgelost.

Das Three Peaks Bike Race

Das Three Peaks Bike Race ist eine Bikepacking-Rennen durch die Alpen. Startpunkt ist Wien. Das Ziel wechselt sich jedes Jahr zwischen Barcelona (Spanien) und Nizza (Südfrankreich) ab. In diesem Jahr war es Nizza. Unterwegs gibt es drei Checkpoints, die die Teilnehmer passieren müssen. Dazwischen dürfen sie ihre Route frei wählen. Überwunden werden rund 2000 bis 2700 Kilometer mit 20.000 bis 40.000 Höhenmetern. Während des Rennens sind die Fahrer auf sich allein gestellt, führen ihre gesamte Ausrüstung am Rad mit und müssen sich selbst versorgen. Das Rennen kann von Fahrern in etwa vier Tagen bewältigt werden. Das Ziel schließt spätestens nach zehn Tagen. In diesem Jahr sind 300 Teilnehmer in Wien gestartet und rund 200 haben das Ziel in Nizza erreicht.