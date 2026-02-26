Vorbilder auf der ganzen Welt
Nicht nur in Kastellaun gibt es einen Tivoli
Der Tivoli in Kopenhagen ist ein Vergnügungspark - Achterbahn inklusive.
Der Tivoli in Kopenhagen ist ein Vergnügungspark - Achterbahn inklusive.
Uffe Weng. picture alliance / dpa

Ob ein Stadion in Aachen, ein Vergnügungspark in Kopenhagen oder ein Stadtpark in Slowenien – überall heißt es „Tivoli“. Sollte Kastellaun beim Neubau also ins Stocken geraten, liegt die Inspiration längst weltweit bereit.

Lesezeit 1 Minute
In Kastellaun herrscht freudige Stimmung: Dank eines Förderbescheids des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 5,6 Millionen Euro kann der Neubau der Stadthalle Tivoli endlich realisiert werden. Ein Wiesbadener Architekturbüro hat bereits erste Pläne gemacht, wie das neue Gebäude aussehen könnte.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren