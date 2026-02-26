Vorbilder auf der ganzen Welt Nicht nur in Kastellaun gibt es einen Tivoli Lara Kempf 26.02.2026, 16:30 Uhr

i Der Tivoli in Kopenhagen ist ein Vergnügungspark - Achterbahn inklusive. Uffe Weng. picture alliance / dpa

Ob ein Stadion in Aachen, ein Vergnügungspark in Kopenhagen oder ein Stadtpark in Slowenien – überall heißt es „Tivoli“. Sollte Kastellaun beim Neubau also ins Stocken geraten, liegt die Inspiration längst weltweit bereit.

In Kastellaun herrscht freudige Stimmung: Dank eines Förderbescheids des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 5,6 Millionen Euro kann der Neubau der Stadthalle Tivoli endlich realisiert werden. Ein Wiesbadener Architekturbüro hat bereits erste Pläne gemacht, wie das neue Gebäude aussehen könnte.







