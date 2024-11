Guten Morgen Nicht nur Glühwein und Waffeln 25.11.2024, 07:00 Uhr

In der Kolumne „Guten Morgen“ wünschen die Redakteure der Rhein-Hunsrück-Zeitung ihren Lesern einen ebensolchen und teilen dazu Gedanken oder Erlebnisse aus der Region, häufig mit einem Augenzwinkern, aber auch mal nachdenklich.

{element}Totensonntag ist vorbei, nun können die Weihnachtsmärkte starten. Ich freue mich drauf. Manch einer wird sagen: Ist doch immer wieder dasselbe – Glühwein und Waffeln. Aber genau das macht einen Weihnachtsmarkt doch aus. Los geht es unter anderem am Wochenende in Simmern, wenn es „AdventLights am Turm“ heißt.

