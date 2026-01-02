Neujahrsschwimmen bei eisigen Temperaturen in Simmern

Temperaturen um den Gefrierpunkt und eiskaltes Wasser: Das sind nicht gerade ideale Bedingungen für einen Badetag. Außer man ist beim Neujahrsschwimmen in Simmern, wo sich mehr als 100 Menschen in die eisigen Fluten stürzten.
Lesezeit 2 Minuten
101 abgehärtete und unerschrockene Leute haben sich eine besondere Unterbrechung der beschaulichen Feiertage gegönnt und sich in am 1. Januar in das eiskalte Wasser des Naturfreibades in Simmern gestürzt, neugierig beobachtet von mindestens genauso so vielen Zuschauern.