101 Wagemutige sind dabei Neujahrsschwimmen bei eisigen Temperaturen in Simmern Werner Dupuis 02.01.2026, 16:00 Uhr

i Ganz schön kalt! Knapp über dem Gefrierpunkt war das Wasser des Simmerner Freibades. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Temperaturen um den Gefrierpunkt und eiskaltes Wasser: Das sind nicht gerade ideale Bedingungen für einen Badetag. Außer man ist beim Neujahrsschwimmen in Simmern, wo sich mehr als 100 Menschen in die eisigen Fluten stürzten.

101 abgehärtete und unerschrockene Leute haben sich eine besondere Unterbrechung der beschaulichen Feiertage gegönnt und sich in am 1. Januar in das eiskalte Wasser des Naturfreibades in Simmern gestürzt, neugierig beobachtet von mindestens genauso so vielen Zuschauern.







