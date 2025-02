Auftakt in Simmern Neues Projekt leistet Suchtprävention auf Augenhöhe Marc Schenten 03.02.2025, 13:55 Uhr

i Sozialarbeiterin Jennifer Konrath-Schmitt (Mitte) und Christian Hummes von der Fahrschule Hummes (links) mit ihren ersten vier ausgebildeten Peers: John, David, Jan-Eric und Enrico. marc.schenten

In ländlichen Regionen symbolisiert der Führerschein für viele Jugendliche den Eintritt in die Freiheit. Allerdings ist die Zahl der Unfälle unter Einfluss berauschender Mittel angestiegen. Ein Präventionsprojekt soll über die Gefahren aufklären.

In einer Zeit, in der Verkehrsunfälle und alkoholbedingte Zwischenfälle alarmierende Zahlen erreichen, setzt ein innovatives Präventionsprojekt auf Augenhöhe: „Peers an Fahrschulen – sicher unterwegs“. In der vergangenen Woche stellte die Jugendsuchtberatung der Diakonischen Werke Rheinland-Süd ihr neues Projekt zur Suchtprävention an Fahrschulen vor – ein Angebot, das nicht nur junge Menschen, sondern auch deren Eltern zum Nachdenken anregen ...

