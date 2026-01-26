Schon im Dezember ist in Sohren eines der größten und leistungsstärksten Nahwärmeprojekte im Hunsrück in Betrieb genommen worden. Für Ortsbürgermeister Markus Bongard ist dies ein Meilenstein.
Lesezeit 3 Minuten
Seit mehr als einem Monat ist in Sohren eines der größten und leistungsstärksten Nahwärmeprojekte im Hunsrück in Betrieb. Das neue Nahwärmenetz wurde von der Gemeinde Sohren gemeinsam mit dem regionalen Energiedienstleister evb aus Lindenschied und einem örtlichen landwirtschaftlichen Betrieb realisiert.