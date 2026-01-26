60 Wohneinheiten angeschlossen Neues Nahwärmenetz in Sohren ist gut angelaufen Andreas Nitsch 26.01.2026, 18:00 Uhr

i Freuen sich über den gelungenen Start des neuen Nahwärmenetzes (von links): Michael Weyand (weizenACHT GmbH), Ortsbürgermeister Markus Bongard, Erste Beigeordnete Juliane Schmidt, Alexander Brill und Philip Schneider (beide evb) sowie Kreisklimaschutzmanager Frank-Michael Uhle. evb/Alexander Getmann

Schon im Dezember ist in Sohren eines der größten und leistungsstärksten Nahwärmeprojekte im Hunsrück in Betrieb genommen worden. Für Ortsbürgermeister Markus Bongard ist dies ein Meilenstein.

Seit mehr als einem Monat ist in Sohren eines der größten und leistungsstärksten Nahwärmeprojekte im Hunsrück in Betrieb. Das neue Nahwärmenetz wurde von der Gemeinde Sohren gemeinsam mit dem regionalen Energiedienstleister evb aus Lindenschied und einem örtlichen landwirtschaftlichen Betrieb realisiert.







