Generalsanierung des Gebäudes Neues Leben für das Katholische Jugendheim in Oberwesel Annalena Bischoff 21.04.2026, 10:00 Uhr

i Das Katholische Jugendheim in Oberwesel soll generalsaniert und zum Gemeinschaftshaus für die Stadt werden. Charlotte Krämer-Schick

Neben der Neugestaltung des Rheinufers treibt die Stadt Oberwesel ein weiteres Großprojekt voran: Das ehemalige Katholische Jugendheim soll bis 2029 zu einem modernen Treffpunkt für Vereine, Bürger und Rat werden.

Zwei große Bauprojekte prägen die Zukunft der Stadt Oberwesel – beide mit dem Ziel, rechtzeitig bis zur Bundesgartenschau 2029 fertig zu werden. Neben der Neugestaltung des Rheinufers verfolgt die Stadt parallel ein weiteres, lang ersehntes Vorhaben: ein neues Gemeinschaftshaus.







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