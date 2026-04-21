Generalsanierung des Gebäudes
Neues Leben für das Katholische Jugendheim in Oberwesel
Das Katholische Jugendheim in Oberwesel soll generalsaniert und zum Gemeinschaftshaus für die Stadt werden.
Das Katholische Jugendheim in Oberwesel soll generalsaniert und zum Gemeinschaftshaus für die Stadt werden.
Charlotte Krämer-Schick

Neben der Neugestaltung des Rheinufers treibt die Stadt Oberwesel ein weiteres Großprojekt voran: Das ehemalige Katholische Jugendheim soll bis 2029 zu einem modernen Treffpunkt für Vereine, Bürger und Rat werden.

Lesezeit 2 Minuten
Zwei große Bauprojekte prägen die Zukunft der Stadt Oberwesel – beide mit dem Ziel, rechtzeitig bis zur Bundesgartenschau 2029 fertig zu werden. Neben der Neugestaltung des Rheinufers verfolgt die Stadt parallel ein weiteres, lang ersehntes Vorhaben: ein neues Gemeinschaftshaus.

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Rhein-Hunsrück-ZeitungBauen & Wohnen

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