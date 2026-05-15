Zentrum für Sicherheit
Neues Feuerwehrgerätehaus in Emmelshausen eingeweiht
Geehrte und beförderte Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Emmelshausen wurden im Rahmen der Einweihungsfeier für ihr Enga
Geehrte und beförderte Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Emmelshausen wurden im Rahmen der Einweihungsfeier für ihr Engagement und ihren Einsatzdienst ausgezeichnet.
Jennifer Merkt

„Wie Weihnachten und Ostern zusammen“ – so war die feierliche Eröffnung des neuen Feuerwehrgerätehauses als modernes Zentrum für Sicherheit und Gemeinschaft in Emmelshausen für die Verantwortlichen.

Lesezeit 3 Minuten
Emmelshausen. Mit leichter Verzögerung, aber spürbarer Vorfreude begann am Samstag, 9. Mai, um 15.10 Uhr die offizielle Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Emmelshausen. In der bis auf den letzten Platz gefüllten Halle trat Wehrführer Daniel Dötsch ans Mikrofon und brachte die Bedeutung des Moments direkt auf den Punkt: „Es ist wie Weihnachten und Ostern zusammen.

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