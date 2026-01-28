Neue Eventhalle, Campingplatz und Spielplatzdorf: Unternehmer Remo Müller investiert kräftig in den Tier-Erlebnispark Bell. Möglich wird das auch durch 300.000 Euro aus dem EU-Förderprogramm LEADER. Wir erklären, warum das den Hunsrück voranbringt.
Rund 2,3 Millionen Euro investiert Unternehmer Remo Müller in die Zukunft seines Tier-Erlebnisparks in Bell. Einen Teil dieser Summe deckt er mithilfe der EU-weiten LEADER-Förderung ab: Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Hunsrück sagte dem Tierparkbesitzer Ende November 300.