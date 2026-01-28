LEADER im Tierpark Bell
Neues ErlebnisREICH soll den Hunsrück stärken
Tierparkchef Remo Müller hat neue Flächen erschlossen und ist heute Besitzer eines Areals von 130.000 Quadratmetern.
Werner Dupuis

Neue Eventhalle, Campingplatz und Spielplatzdorf: Unternehmer Remo Müller investiert kräftig in den Tier-Erlebnispark Bell. Möglich wird das auch durch 300.000 Euro aus dem EU-Förderprogramm LEADER. Wir erklären, warum das den Hunsrück voranbringt.

Lesezeit 2 Minuten
Rund 2,3 Millionen Euro investiert Unternehmer Remo Müller in die Zukunft seines Tier-Erlebnisparks in Bell. Einen Teil dieser Summe deckt er mithilfe der EU-weiten LEADER-Förderung ab: Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Hunsrück sagte dem Tierparkbesitzer Ende November 300.

