LEADER im Tierpark Bell Neues ErlebnisREICH soll den Hunsrück stärken Annalena Bischoff 28.01.2026, 15:00 Uhr

i Tierparkchef Remo Müller hat neue Flächen erschlossen und ist heute Besitzer eines Areals von 130.000 Quadratmetern. Werner Dupuis

Neue Eventhalle, Campingplatz und Spielplatzdorf: Unternehmer Remo Müller investiert kräftig in den Tier-Erlebnispark Bell. Möglich wird das auch durch 300.000 Euro aus dem EU-Förderprogramm LEADER. Wir erklären, warum das den Hunsrück voranbringt.

Rund 2,3 Millionen Euro investiert Unternehmer Remo Müller in die Zukunft seines Tier-Erlebnisparks in Bell. Einen Teil dieser Summe deckt er mithilfe der EU-weiten LEADER-Förderung ab: Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Hunsrück sagte dem Tierparkbesitzer Ende November 300.







Artikel teilen

Artikel teilen