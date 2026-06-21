Wenn es ernst wird, muss jeder genau wissen, was zu tun ist. Dafür üben die Einsatzkräfte im Rhein-Hunsrück-Kreis regelmäßig. So auch kürzlich bei einer Großübung auf der Pydna. Mit vielen lehrreichen Erfahrungen und einer Premiere.
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Rund 130 Einsatzkräfte mit etwa 30 Fahrzeugen und einem Hubschrauber übten auf dem Bundeswehrgelände Pydna bei einer großen Waldbrandübung am Wochenende den Ernstfall. Erstmals kam dabei auch der neu aufgestellte Waldbrandzug des Rhein-Hunsrück-Kreises zum Einsatz.