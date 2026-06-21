130 Kräfte in Hasselbach
Neuer Waldbrandzug bewährt sich bei Großübung
Mitglieder des neuen Waldbrandzuges des Kreises bei ihrem ersten Einsatz während der Großübung auf der Pydna.
Mitglieder des neuen Waldbrandzuges des Kreises bei ihrem ersten Einsatz während der Großübung auf der Pydna.
Dieter Junker

Wenn es ernst wird, muss jeder genau wissen, was zu tun ist. Dafür üben die Einsatzkräfte im Rhein-Hunsrück-Kreis regelmäßig. So auch kürzlich bei einer Großübung auf der Pydna. Mit vielen lehrreichen Erfahrungen und einer Premiere. 

Lesezeit 3 Minuten
Rund 130 Einsatzkräfte mit etwa 30 Fahrzeugen und einem Hubschrauber übten auf dem Bundeswehrgelände Pydna bei einer großen Waldbrandübung am Wochenende den Ernstfall. Erstmals kam dabei auch der neu aufgestellte Waldbrandzug des Rhein-Hunsrück-Kreises zum Einsatz.

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