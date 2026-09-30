Ein Verein als Herzensprojekt: Lisa und Stefan Wiechert haben in Hausbay „Resi Löwenmädchen“ gegründet. Im Namen ihrer kleinen Resi, die mit nicht einmal 20 Monaten an einer sehr seltenen Krankheit starb, soll künftig viel Gutes getan werden.
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Das Schicksal der kleinen Resi Wiechert, die am 2. November letzten Jahres mit nicht einmal 20 Monaten an einer ganz seltenen Immunkrankheit und ihren Folgen starb, hat unfassbar viele Menschen bewegt, nicht nur in ihrem Heimatort Hausbay. Dort aber ganz besonders – und nun verwirklichten Resis Eltern Lisa und Stefan ihr Herzensprojekt: Sie gründeten im Hausbayer Gemeindehaus den Verein „Resi Löwenmädchen“ im Namen der kleinen Kämpferin.