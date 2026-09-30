Herzensprojekt in Hausbay Neuer Verein „Resi Löwenmädchen“ will Hoffnung schenken Mirko Bernd 30.09.2026, 12:00 Uhr

i Gemeinsam Hoffnung schenken: Das hat sich der Verein „Resi Löwenmädchen“ zur Aufgabe gemacht. Im Namen von Resi Wiechert, die mit nicht einmal 20 Monaten an einer sehr seltenen Immunkrankheit und ihren Folgen starb, will der nun gegründete Verein Gutes für kranke Kinder und Jugendliche tun. Lisa Wiechert

Ein Verein als Herzensprojekt: Lisa und Stefan Wiechert haben in Hausbay „Resi Löwenmädchen“ gegründet. Im Namen ihrer kleinen Resi, die mit nicht einmal 20 Monaten an einer sehr seltenen Krankheit starb, soll künftig viel Gutes getan werden.

Das Schicksal der kleinen Resi Wiechert, die am 2. November letzten Jahres mit nicht einmal 20 Monaten an einer ganz seltenen Immunkrankheit und ihren Folgen starb, hat unfassbar viele Menschen bewegt, nicht nur in ihrem Heimatort Hausbay. Dort aber ganz besonders – und nun verwirklichten Resis Eltern Lisa und Stefan ihr Herzensprojekt: Sie gründeten im Hausbayer Gemeindehaus den Verein „Resi Löwenmädchen“ im Namen der kleinen Kämpferin.







Artikel teilen

Artikel teilen