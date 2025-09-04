2009 hat die Stadt Emmelshausen begonnen, den östlichen Stadtkern umzubauen. Der Marktplatz schließt den mit Städtebauförderung bezuschussten Stadtumbau in diesem Gebiet ab. Aus einem großen Parkplatz soll ein Ort der Begegnung werden.

Der Marktplatz in Emmelshausen ist offiziell eingeweiht. Zu diesem feierlichen Anlass begrüßte Stadtbürgermeister Volker Bernd den rheinland-pfälzischen Innenminister Michael Ebling und weitere Ehrengäste.

Mit der Umgestaltung des Marktplatzes geht eine Reihe an Projekten zum Stadtumbau im Gebiet „Östlicher Stadtkern“ zu Ende, die mit Mitteln der Städtebauförderung von Bund und Land zu zwei Dritteln gefördert wurden. Insgesamt flossen 3,35 Millionen Euro Fördermittel nach Emmelshausen. Geld, das die Stadt „nachhaltig aufwertet und prägt“, stellte Bernd in einer Ansprache fest. Die Kosten für die Umgestaltung des Marktplatzes betragen rund 2,7 Millionen Euro.

„Städteumbau braucht einen langen Atem“, sagte der Innenminister. Am Beispiel des Marktplatzes könne man sehen, dass dabei etwas herauskommen kann, das bleibt. Ebling überreichte VG-Bürgermeister Peter Unkel einen Bescheid für die Förderung eines Entwicklungskonzepts für den weiteren Städteumbau.

