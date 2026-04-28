Die Bundesstraße soll ihre Barrierewirkung verlieren: Für die Bundesgartenschau 2029 wird die B9 am Ortsrand verlegt und zur Stadtstraße umgebaut. Besucher sollen so künftig leichter ans Rheinufer und in die Innenstadt gelangen.
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Oberwesel rüstet sich für die Bundesgartenschau 2029 und nimmt dabei eine zentrale Verkehrsachse in den Blick: die B9. Während am Rheinufer bereits seit Wochen gebaut wird, steht das nächste Projekt im September an. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach plant, die Bundesstraße am nördlichen Ortsrand zu verlegen und neu zu gestalten.