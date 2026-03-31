Kita-Studie im Rat vorgestellt Neue Kita: Sankt Goar prüft Standort in Fellen Annalena Bischoff 31.03.2026, 12:30 Uhr

i Auf diesem rund 3.600 Quadratmeter großen Grundstück in St. Goar-Fellen soll eine naturnahe Kita gebaut werden. Um festzustellen, ob das realisierbar ist, läuft derzeit eine Machbarkeitsstudie. Philipp Lauer

Fünf Gruppen sollen in der neuen Kita in Fellen unterkommen – doch ob und wie das Projekt umgesetzt werden kann, ist noch offen. Eine Machbarkeitsstudie soll klären, ob der geplante Standort geeignet ist. Im Stadtrat gehen die Meinungen auseinander.

Sankt Goar braucht eine neue Kita – da sind sich alle im Stadtrat einig. Die Stadt konzentriert sich derzeit auf ein Grundstück im Stadtteil Fellen und lässt prüfen, ob dort überhaupt gebaut werden kann. Eine Machbarkeitsstudie soll klären, ob der Standort in der Alten Heerstraße geeignet ist.







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