Fünf Gruppen sollen in der neuen Kita in Fellen unterkommen – doch ob und wie das Projekt umgesetzt werden kann, ist noch offen. Eine Machbarkeitsstudie soll klären, ob der geplante Standort geeignet ist. Im Stadtrat gehen die Meinungen auseinander.
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Sankt Goar braucht eine neue Kita – da sind sich alle im Stadtrat einig. Die Stadt konzentriert sich derzeit auf ein Grundstück im Stadtteil Fellen und lässt prüfen, ob dort überhaupt gebaut werden kann. Eine Machbarkeitsstudie soll klären, ob der Standort in der Alten Heerstraße geeignet ist.