Fast eine Woche ist der tödliche Unfall zwischen Dillendorf-Liederbach und Niedersohren bereits her. Nun gibt es erste Erkenntnisse zum möglichen Unfallverursacher.

Rückblick: In der Nacht zu Sonntag war in Höhe des Forsthauses Brauschied ein 36-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Kirchberg von einem Passanten leblos aufgefunden worden. Nach einer Feier war er zu Fuß auf dem Wirtschaftsweg zwischen Niedersohren und Liederbach unterwegs, wo er vermutlich von einem Fahrzeug erfasst wurde. Diese Vermutung dürfte sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bestätigen, heißt es in einer von der Polizei veröffentlichen Pressemitteilung. Darauf deute auch die Obduktion des Mannes hin. Er sei aufgrund der traumatischen Einwirkungen durch das Unfallgeschehen gestorben, teilt Gerd Deutschler, Leitender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach, auf Anfrage mit.

Landwirtschaftliches Fahrzeug könnte Unfall verursacht haben

Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich wahrscheinlich um ein massives landwirtschaftliches oder ein entsprechendes Baustellenfahrzeug. Da auf dem Weg auch reger Verkehr durch die Baustellenfahrzeuge der Hunsrückquerbahn herrscht, seien auch sie aktuell Gegenstand der Ermittlungen, so Deutschler. Es wurde ein Sachverständiger hinzugezogen sowie entsprechende Fachbereiche des Landeskriminalamts (LKA), um die Unfallsituation nochmals zu prüfen, gibt die Polizei weiter an. Der Unfall selbst hat mit großer Wahrscheinlichkeit in den Morgenstunden des Sonntags stattgefunden.

Die Vernehmung erster Zeugen hat ergeben, dass ein Radfahrer möglicherweise Hinweise geben könnte. A uf dem Wirtschaftsweg parallel zur B50, kurz vor dem Bereich „In den Sitters“ (Nähe Norma-Supermarkt) in Sohren, wurde gegen 7.15 Uhr eine Person auf einem Fahrrad gesehen. Sie soll in Richtung Sohren gefahren sein.

Die Polizei bittet diese Person oder auch andere Personen, die weitere Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Simmern unter Tel. 06761/9210 zu melden.