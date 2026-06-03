Vier Euro für alle ab neun
Neue Freibad-Regeln spalten die Politik in Boppard
Das Thermalfreibad in Boppard-Buchenau wurde erst im Juni 2022 nach jahrelangem Stillstand eröffnet, nun sorgt die neue Gebühren
Das Thermalfreibad in Boppard-Buchenau wurde erst im Juni 2022 nach jahrelangem Stillstand eröffnet, nun sorgt die neue Gebührenordnung für Diskussionen.
Suzanne Breitbach

Die angespannte Haushaltslage zwingt Boppard zum Sparen. Doch die neue Gebührenordnung für das Freibad sorgt für Kritik: Während die Ratsmehrheit auf einfache Regeln setzt, vermissen viele Bürger und die SPD soziale Vergünstigungen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Rettung des Krankenhauses, sinkende Einnahmen bei der Einkommenssteuer und ein angespannter Haushalt setzen die Stadt Boppard finanziell unter Druck. Gespart werden muss an vielen Stellen – auch im Freibad. Doch die neue Gebührenordnung sorgt für Kritik: Während die Ratsmehrheit auf eine einfache und wirtschaftliche Lösung setzt, bemängeln SPD und zahlreiche Bürger den Wegfall von Vergünstigungen für Familien, Jugendliche, Menschen mit ...

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Rhein-Hunsrück-ZeitungPolitik

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