Die angespannte Haushaltslage zwingt Boppard zum Sparen. Doch die neue Gebührenordnung für das Freibad sorgt für Kritik: Während die Ratsmehrheit auf einfache Regeln setzt, vermissen viele Bürger und die SPD soziale Vergünstigungen.
Lesezeit 3 Minuten
Die Rettung des Krankenhauses, sinkende Einnahmen bei der Einkommenssteuer und ein angespannter Haushalt setzen die Stadt Boppard finanziell unter Druck. Gespart werden muss an vielen Stellen – auch im Freibad. Doch die neue Gebührenordnung sorgt für Kritik: Während die Ratsmehrheit auf eine einfache und wirtschaftliche Lösung setzt, bemängeln SPD und zahlreiche Bürger den Wegfall von Vergünstigungen für Familien, Jugendliche, Menschen mit ...