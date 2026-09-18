Spielort für Rhein in Flammen Neue Festwiese in St. Goar ist startklar Annalena Bischoff 18.09.2026, 12:00 Uhr

i Grund zur Freude für St. Goars Stadtbürgermeister Falko Hönisch (links): Die Festwiese ist pünktlich zu Rhein in Flammen abgenommen worden. Weiter im Bild: Thomas Heckhoff, Bauhofleiter Stadt Sankt Goar, Marion Graf, Bauamt Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein, Timo Schäfer Fa. Eiffage, Winfried Kosa, Architekt Planwerk Häuser. Stina Krahn / Planwerk Häuser

Bühne statt Baustelle, Wiese statt Beton: Die neue Festwiese in St. Goar ist rechtzeitig zu Rhein in Flammen fertig geworden und kann am Wochenende direkt eingeweiht werden. Doch es ist noch längst nicht Schluss mit den Arbeiten am Rheinvorland.

Über dem Rhein leuchten die Raketen, während am Ufer gefeiert wird. Für die neue Festwiese in St. Goar ist das große Finale von Rhein in Flammen an diesem Wochenende ein ebenso besonderer Moment: Die Fläche ist pünktlich zur Großveranstaltung fertig geworden und bekommt ihren ersten großen Auftritt als einer von drei Spielorten des Landprogramms.







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