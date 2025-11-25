Neue Bushaltestellen in Kirchberg: Das sagt der VRM

Die Einrichtung neuer Bushaltestellen in Kirchberg hat im Stadtrat Unmut hervorgerufen – vor allem wegen der Mehrkosten, die je nach Ausstattung der Haltestellen entstehen. In die Kritik geriet der Verkehrsverbund Rhein-Mosel, der sich nun meldet.
Im Stadtgebiet von Kirchberg sollen vier weitere Bushaltestellen eingerichtet werden. Das würde für die Stadt Mehrkosten verursachen. Dazu gab es in der jüngsten Stadtratssitzung einige kritische Anmerkungen. Nun meldet sich der Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) mit einer Einordnung zu Wort.